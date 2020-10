Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a gennaio: lo chiede Pirlo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Calciomercato è appena finito, ma è pronto a tornare molto presto, infatti tra soli 2 mesi e mezzo si aprirà la finestra invernale. La Juventus, una delle protagoniste assolute di quello estivo, si starebbe già preparando ad affrontare nuove trattative per gennaio. Andrea Pirlo, rispetto al suo predecessore Maurizio Sarri, potrà contare su una rosa più giovane, e verosimilmente più funzionale alle sue idee. Inoltre i bianconeri sono riusciti nella sempre ostica impresa di abbassare il monte ingaggi, che di questi tempi potrebbe essere una manna. Ma i Chiesa, Morata, Arthur, Kulusevski e McKennie potrebbero non bastare. Difatti il tecnico juventino avrebbe già avanzato una richiesta specifica per la prossima sessione di mercato, ed è uno degli obiettivi ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè appena finito, ma è pronto a tornare molto presto, infatti tra soli 2 mesi e mezzo si aprirà la finestra invernale. La, una delle protagoniste assolute di quello estivo, si starebbe già preparando ad affrontare nuove trattative per. Andrea, rispetto al suo predecessore Maurizio Sarri, potrà contare su una rosa più giovane, e verosimilmente più funzionale alle sue idee. Inoltre i bianconeri sono riusciti nella sempre ostica impresa di abbassare il monte ingaggi, che di questi tempi potrebbe essere una manna. Ma i Chiesa, Morata, Arthur, Kulusevski e McKennie potrebbero non bastare. Difatti il tecnico juventino avrebbe già avanzato una richiesta specifica per la prossima sessione di mercato, ed è uno degli obiettivi ...

