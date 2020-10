Calciomercato degli svincolati | quante occasioni per la Serie A!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nonostante la sessione estiva disia terminata nella serata di ieri c’è sempre un altro tipo diche non chiude mai, ed è quello. Spesso assistiamo a casi di giocatori molto validi in Italia e in Europa che dopo la chiusura delrimangono senza un club di appartenenza. Anche quest’anno sono presenti nella listacalciatori che potrebbero essere molto utili a svariate squadre. Ilè sicuramente una risorsa per i club, che anche durante il corso della stagione in casi di emergenza per infortuni o per necessità tecniche, potranno pescare da questa prestigiosa lista. Ecco quali sono ...