Calcio nel caos | Corriere | “L’Asl di Torino segnalerà alla procura i giocatori della Juventus”

Il mondo del Calcio sembra essere nel caos totale. Dopo il caso Juventus-Napoli, la Asl di Torino, stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', segnalerà in procura i calciatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel o il loro domicilio privato per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, violando l'isolamento a cui erano tenuti a seguito della positività della di due componenti dello staff. I principali imputati sarebbero Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon e Merih Demiral, con i primi cinque attualmente in ritiro con le loro nazionali. Il resto della squadra bianconera, invece, si trova ancora al JTC, compreso ...

