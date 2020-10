Cagliari, l’arrivo di Ounas: «Rog mi ha consigliato di venire qui» (Di martedì 6 ottobre 2020) Adam Ounas ha pronunciato le sue prime parole da calciatore del Cagliari Adam Ounas è arrivato questa mattina a Cagliari ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura. L’algerino ha pronunciato anche le sue prime parole da calciatore rossoblù. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Cagliari NEWS 24 «Ho sentito Rog, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto avermi in squadra con lui. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare del nostro meglio insieme al gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Adamha pronunciato le sue prime parole da calciatore delAdamè arrivato questa mattina aed è pronto a cominciare la sua nuova avventura. L’algerino ha pronunciato anche le sue prime parole da calciatore rossoblù. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 «Ho sentito Rog, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto avermi in squadra con lui. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare del nostro meglio insieme al gruppo». Leggi su Calcionews24.com

