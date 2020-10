Bruno Barbieri 4 Hotel anticipazioni della puntata in Val Rendana di martedì 6 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 6 ottobre 2020)arriva in Valnel sesto episodio martedì 6su Sky Uno e Now Tv Sesto appuntamento conmartedì 6su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e Now Tv con la sfida tra gli albergatoriValnella produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, sempre disponibile anche on demand. Dopo questa, il viaggio di 4tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano proseguirà con le ultime due tappe: Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per ...