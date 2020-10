Bruce Springsteen’s Letter to You il film documentario su Apple Tv+ il 23 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Bruce Springsteen’s Letter To you su Apple Tv+ il 23 ottobre il film documentario dietro le quinte dell’ultimo album Se siete fan di Bruce Springsteen dovete segnarvi sul calendario il 23 ottobre e contestualmente attivarvi Apple Tv+. Infatti in quella data arriverà sulla piattaforma di streaming il film documentario “Bruce Springsteen’s Letter to You,” produzione originale Apple Original films che porterà lo spettatore dietro le quinte del processo creativo del grande artista. Il film documentario uscirà lo stesso giorno di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 6 ottobre 2020)Springsteen’sTo you suTv+ il 23ildietro le quinte dell’ultimo album Se siete fan diSpringsteen dovete segnarvi sul calendario il 23e contestualmente attivarviTv+. Infatti in quella data arriverà sulla piattaforma di streaming ilSpringsteen’sto You,” produzione originaleOriginals che porterà lo spettatore dietro le quinte del processo creativo del grande artista. Iluscirà lo stesso giorno di ...

