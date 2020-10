Bruce Springsteen annuncia Letter To You, documentario per il nuovo album (Di martedì 6 ottobre 2020) Bruce Springsteen annuncia Letter To You, il nuovo documentario legato al nuovo album. Il racconto del processo creativo sarà pubblicato il 23 ottobre, nello stesso giorno in cui è atteso il disco. Il film sarà disponibile su Apple TV+. Il documentario conterrà anche le sessioni in studio della E Street Band, oltre a materiale inedito e un approfondimento sul nuovo album del Boss che darà un naturale seguito a Western Stars. Il film è realizzato da Bruce Springsteen e da Thom Zimny, con il quale aveva lavorato anche per la realizzazione di Western Stars, The Gift: The Journey of Johnny Cash e Springsteen on ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)To You, illegato al. Il racconto del processo creativo sarà pubblicato il 23 ottobre, nello stesso giorno in cui è atteso il disco. Il film sarà disponibile su Apple TV+. Ilconterrà anche le sessioni in studio della E Street Band, oltre a materiale inedito e un approfondimento suldel Boss che darà un naturale seguito a Western Stars. Il film è realizzato dae da Thom Zimny, con il quale aveva lavorato anche per la realizzazione di Western Stars, The Gift: The Journey of Johnny Cash eon ...

