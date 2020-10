Britney Spears contro le apparenze su Instagram: “Ecco come sono veramente” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel messaggio postato da Britney Spears contro le apparenze c’è una lunga confessione. Ad accompagnare le sue parole una serie di foto che mostrano la popstar in tenuta casalinga: un paio di occhiali da vista, i sandali, una camicia ordinaria e un paio di pantaloni arrotolati sulle caviglie. “Qui stavo sostituendo una lampadina”, scrive la voce di Womanizer raccontando il suo rapporto con le copertine e i photobook. Britney Spears, a tal proposito, racconta di aver sempre compiuto grandi sforzi per puntare sull’apparenza nel mondo del mainstream. Per questo, quando deve essere fotografata, cerca sempre di non deludere le aspettative. Nel post in questione invece la popstar confessa addirittura la sua bassa statura, una peculiarità che l’ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel messaggio postato dalec’è una lunga confessione. Ad accompagnare le sue parole una serie di foto che mostrano la popstar in tenuta casalinga: un paio di occhiali da vista, i sandali, una camicia ordinaria e un paio di pantaloni arrotolati sulle caviglie. “Qui stavo sostituendo una lampadina”, scrive la voce di Womanizer raccontando il suo rapporto con le copertine e i photobook., a tal proposito, racconta di aver sempre compiuto grandi sforzi per puntare sull’apparenza nel mondo del mainstream. Per questo, quando deve essere fotografata, cerca sempre di non deludere le aspettative. Nel post in questione invece la popstar confessa addirittura la sua bassa statura, una peculiarità che l’ha ...

