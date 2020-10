Brescia | Cardone e Perinetti in sede | esonero vicino per Delneri

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha deciso di esonerare l’allenatore LuigiDopo sole due partite di campionato, dove è stato raccolto un solo punto frutto di un pareggio e una sconfitta, l’avventura di Luigialpotrebbe essere già finita. Come riporta SkySport, il direttore sportivo delle Rondinelle Stefano Cordone e il responsabile dell’area tecnica Giorgiohanno raggiunto questa mattina ladel club. I due dirigenti incontrerannoper comunicargli, presumibilmente, l’. Leggi su Calcionews24.com

Dopo sole due partite di campionato, dove è stato raccolto un solo punto frutto di un pareggio e una sconfitta, l'avventura di Luigi Delneri al Brescia potrebbe essere già finita. Come riporta ...