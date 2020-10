Breaking Bad 5 curiosità sulla serie: un fan malato di cancro decise il finale (Di martedì 6 ottobre 2020) Breaking Bad è una delle serie cult degli ultimi anni dell’emittente televisiva AMC. Lo show ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e ancora oggi è popolare nonostante siano passati anni dalla sua fine. Gli attori protagonisti sono Aaron Paul e Bryan Cranston diventati due icone nel mondo delle serie tv. Oggi vi portiamo dietro le quinte di Breaking Bad con 5 curiosità che forse non conoscevate. 1. Un fan malato di cancro decise parte del finale Si chiamava Kevin Cordasco il fan della serie malato di cancro. Aveva solo 16 anni e trovò conforto nello show per la sua grave situazione. Il padre del ragazzino riuscì a contattare uno degli agenti ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020)Bad è una dellecult degli ultimi anni dell’emittente televisiva AMC. Lo show ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e ancora oggi è popolare nonostante siano passati anni dalla sua fine. Gli attori protagonisti sono Aaron Paul e Bryan Cranston diventati due icone nel mondo delletv. Oggi vi portiamo dietro le quinte diBad con 5 curiosità che forse non conoscevate. 1. Un fandiparte delSi chiamava Kevin Cordasco il fan delladi. Aveva solo 16 anni e trovò conforto nello show per la sua grave situazione. Il padre del ragazzino riuscì a contattare uno degli agenti ...

Breaking Bad è una delle serie cult degli ultimi anni dell’emittente televisiva AMC. Lo show ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e ancora oggi è popolare nonostante siano ...

Come Walter White

Riascolta Come Walter White di Linee d'ombra . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Riascolta Come Walter White di Linee d'ombra . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.