Brad Pitt porta in tribunale Angelina Jolie: vuole la custodia dei figli (Di martedì 6 ottobre 2020) Brad Pitt vuole la custodia congiunta del figli. Il grande attore di Hollywood ha deciso di portare l’ex moglie, la collega Angelina Jolie, in tribunale. L’ex coppia sarà di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di Pitt. L’ultimo accordo risale al 2018 ma – evidentemente – non ha funzionato. “Brad chiede che ci sia e resti una custodia congiunta – ha detto una fonte ad Entertainment Online -. Angelina vuole essere giusta quando si tratta della custodia. È molto precisa con i figli e Brad ha grandi speranze che si ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020)lacongiunta del. Il grande attore di Hollywood ha deciso dire l’ex moglie, la collega, in. L’ex coppia sarà di fronte ad un giudice in California per discutere la richiesta di. L’ultimo accordo risale al 2018 ma – evidentemente – non ha funzionato. “chiede che ci sia e resti unacongiunta – ha detto una fonte ad Entertainment Online -.essere giusta quando si tratta della. È molto precisa con iha grandi speranze che si ...

