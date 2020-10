Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale: vuole la custodia dei figli (Di martedì 6 ottobre 2020) Brad Pitt porta Angelina Jolie in tribunale per la custodia dei figli. Era il settembre 2016 quando i BrAngelina annunciarono la fine del loro matrimonio, portando alla luce una realtà molto diversa dalla favola hollywoodiana che i fan avevano sempre ammirato. Nelle carte del divorzio si parlava di “differenze inconciliabili” e “abuso di sostanze e alcol”. Un addio difficile, complicato dalla presenza di sei figli a cui entrambi sono legatissimi. Secondo alcune indiscrezioni che erano state diffuse dai tabloid americani, Angelina a chiedere il divorzio era stata Angelina, stanca del comportamento del marito e furiosa dopo ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020)inper ladei. Era il settembre 2016 quando i Brannunciarono la fine del loro matrimonio,ndo alla luce una realtà molto diversa dalla favola hollywoodiana che i fan avevano sempre ammirato. Nelle carte del divorzio si parlava di “differenze inconciliabili” e “abuso di sostanze e alcol”. Un addio difficile, complicato dalla presenza di seia cui entrambi sono legatissimi. Secondo alcune indiscrezioni che erano state diffuse dai tabloid americani,a chiedere il divorzio era stata, stanca del commento del marito e furiosa dopo ...

