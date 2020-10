Brad Pitt e Angelina Jolie in tribunale | di nuovo | altri problemi per la coppia?

Leggi su youmovies

(Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolo . Dallo splendido idillio d’amore, fatto di figli e foto da sogno,sono passati dai gossip alsenza passare per il via. Lasi sono sposati nell’agosto 2014 dopo 10 anni di frequentazione-fidanzamento. Quello che sembrava un matrimonio da favola però si è presto tramutato in un incubo, …