Brad Pitt e Angelina Jolie, è di nuovo scontro: il motivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Quattro anni dopo la separazione, è di nuovo scontro tra Brad Pitt ed Angelina Jolie. La coppia più amata di Hollywood torna in tribunale. Era il 2016 quando Brad Pitt ed Angelina Jolie annunciavano la separazione. La coppia d’oro del cinema mondiale decideva di divorziare dopo dieci anni di fidanzamento (di cui quattro di matrimonio), … L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, è di nuovo scontro: il motivo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Quattro anni dopo la separazione, è ditraed. La coppia più amata di Hollywood torna in tribunale. Era il 2016 quandoedannunciavano la separazione. La coppia d’oro del cinema mondiale decideva di divorziare dopo dieci anni di fidanzamento (di cui quattro di matrimonio), … L'articolo, è di: ilproviene da YesLife.it.

scemografia : RT @AGuyFromItaly: Zorzi: Ma chi sei Anna Magnani, Claudia Shiffer? Nemmeno tu sei Fiorello o Brad Pitt, per dire #GFVIP - erikapretti21 : RT @AGuyFromItaly: Zorzi: Ma chi sei Anna Magnani, Claudia Shiffer? Nemmeno tu sei Fiorello o Brad Pitt, per dire #GFVIP - Juventu62837470 : RT @AGuyFromItaly: Zorzi: Ma chi sei Anna Magnani, Claudia Shiffer? Nemmeno tu sei Fiorello o Brad Pitt, per dire #GFVIP - LadyFalenaIvana : RT @AGuyFromItaly: Zorzi: Ma chi sei Anna Magnani, Claudia Shiffer? Nemmeno tu sei Fiorello o Brad Pitt, per dire #GFVIP - giusy98_juvee : RT @AGuyFromItaly: Zorzi: Ma chi sei Anna Magnani, Claudia Shiffer? Nemmeno tu sei Fiorello o Brad Pitt, per dire #GFVIP -