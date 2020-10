Botte e minacce alla madre per soldi: arrestato figlio violento (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato un 31enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi dal 2018 e con condotta perdurante, ai danni della madre. Pretendendo denaro per l’acquisto di droga e alcol, il 31enne avrebbe più volte minacciato la donna di morte, impedendole anche di uscire o di utilizzare il suo cellulare per chiedere aiuto. In un’occasione avrebbe anche danneggiato l’abitazione che condivideva con la madre 55enne, distruggendo suppellettili e mobili. L’arrestato è stato tradotto al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Frattamaggiore hannoun 31enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi dal 2018 e con condotta perdurante, ai danni della. Pretendendo denaro per l’acquisto di droga e alcol, il 31enne avrebbe più volte minacciato la donna di morte, impedendole anche di uscire o di utilizzare il suo cellulare per chiedere aiuto. In un’occasione avrebbe anche danneggiato l’abitazione che condivideva con la55enne, distruggendo suppellettili e mobili. L’è stato tradotto al ...

Pagherà lo Stato, eventualmente. Il Ministero della Giustizia, in quanto "datore di lavoro" degli imputati, è stato citato come responsabile civile nel processo che si è aperto ieri a a carico di 11 t ...

Ancora una notte di botte e violenza, risse tra ragazzi dietro al municipio di San Donà

SAN DONA'. Un’altra notte di violenza a San Donà, a un mese di distanza ancora botte e bastonate dietro al municipio sabato notte. A denunciarlo sono i residenti che hanno chiamato i carabinieri e l’a ...

