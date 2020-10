Boscaglia: “Bari e Ternana favorite? Parlerà il campo. Domani abbiamo un obiettivo, tutto su Martin” (Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana, valida per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma Domani, mercoledì 7 ottobre, fra le mura dello Stadio “Libero Liberati”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Dislivello tra il Palermo e le antagoniste? Dobbiamo sempre vedere cosa dice il campo, abbiamo solo fatto una partita e quindi vedremo. Le rosa di Bari e Ternana sono importanti, hanno anche dei cambi importanti. Sulla carta sono favorite rispetto a noi, ma ricordiamoci che poi c'è il campo che può confermare il tutto o semplicemente ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, valida per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma, mercoledì 7 ottobre, fra le mura dello Stadio “Libero Liberati”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Dislivello tra il Palermo e le antagoniste? Dobbiamo sempre vedere cosa dice ilsolo fatto una partita e quindi vedremo. Le rosa di Bari esono importanti, hanno anche dei cambi importanti. Sulla carta sonorispetto a noi, ma ricordiamoci che poi c'è ilche può confermare ilo semplicemente ...

