Bonus Pc e Tablet 2020: come funziona, importo 500 euro, come richiederlo, novità (Di martedì 6 ottobre 2020) Bonus Pc e Tablet 2020. La diffusione della pandemia da Coronavirus ha innescato l'obbligo di un nuovo approccio, sia da un punto di vista lavorativo – con l'incentivazione dello smart working – sia da un punto di vista tecnologico, con l'introduzione di lezioni a distanza, non soltanto in ambito scolastico. Questi avvenimenti, quindi, hanno costretto l'Italia a adattarsi al cambiamento tecnologico. Infatti, non poter andare in ufficio o a scuola ha reso necessario l'utilizzo di nuovi strumenti per docenti, studenti, lavoratori e professionisti. Pc e Tablet entrano, quindi, in migliaia di case delle famiglie italiane essendo ormai divenuti strumenti indispensabili sia per lavorare che per l'apprendimento. A questo proposito, per sostenere la digitalizzazione ...

