sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic trema tra infortuni e mercato: Non sono arrivati i rinforzi richiesti e in più sono già tre le… - jobwithinternet : RT @RRobitt2011: @cris_cersei @MinutemanItaly Assolutamente si. Dal #covid si guarisce perché esistono le cure. Ci sono altri esempi eclata… - RRobitt2011 : RT @RRobitt2011: @cris_cersei @MinutemanItaly Assolutamente si. Dal #covid si guarisce perché esistono le cure. Ci sono altri esempi eclata… - RRobitt2011 : @cris_cersei @MinutemanItaly Assolutamente si. Dal #covid si guarisce perché esistono le cure. Ci sono altri esempi… - ZO_it : ?????? Di Pepè #Anaclerio. ?? La rubrica è presentata da #Movida87Store, piazza della Pace 7/E. ???? #BeneventoBFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Con quello di domenica a Benevento sono 63 consecutivi. Ancora una volta il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha incassato gol. Anche in un pomeriggio che poteva sembrare tutto sommato tranquillo per Lukas ...Lo scorso inverno Juventus e Torino non si erano praticamente mossi nella finestra di mercato, preferendo lasciare intatte le rose nonostante alcuni limiti evidenti. Ma quest'estate le squadre torines ...