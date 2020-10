Bologna, Juwara ceduto al Boavista (Di martedì 6 ottobre 2020) Bologna - Musa Juwara lascia il Bologna . È ufficiale, infatti, il trasferimento del giovane attaccante - "eroe" della vittoria di San Siro contor l'Inter nella scorsa stagione - al Boavista . Per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020)- Musalascia il. È ufficiale, infatti, il trasferimento del giovane attaccante - "eroe" della vittoria di San Siro contor l'Inter nella scorsa stagione - al. Per ...

BOLOGNA - Il Bologna saluta Musa Juwara. Ufficiale il trasferimento del giovane attaccante classe 2001 - protagonista della vittoria di San Siro contor l'Inter nella scorsa stagione - al Boavista. Per ...

Musa Juwara, attaccante gambiano di 18 anni, lascia il Bologna per accasarsi in prestito con diritto di riscatto al Boavista in Portogallo. Il giocatore vestirà la maglia numero 14, questo l'annuncio ...

