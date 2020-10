Bollettino Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 6 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 2257 casi e 16 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La ripartizione dei casi nelle regioni: in Liguria 168 nuovi positivi: 12 in tutto l’imperiese, solo sette in provincia di Savona, nella Asl 3 genovese, in particolare nel centro storico di Genova, sono 138, tre nell’intero Tigullio e 18 in tutta la provincia di Spezia”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, anticipando i dati del Bollettino covid di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L’andamento dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 2257 casi e 16 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La ripartizione dei casi nelle regioni: in Liguria 168 nuovi positivi: 12 in tutto l’imperiese, solo sette in provincia di Savona, nella Asl 3 genovese, in particolare nel centro storico di Genova, sono 138, tre nell’intero Tigullio e 18 in tutta la provincia di Spezia”. Cosi’ il presidenteRegione Liguria, Giovanni Toti, anticipando idelcovid di ...

