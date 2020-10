Bollettino Coronavirus del 6 Ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 6 Ottobre è +0,81% (ieri +0,69%) con 330.263 contagiati totali, 234.099 dimissioni/guarigioni (+1.418) e 36.030 deceduti (+28); 60.134 infezioni in corso (+1.231). Elaborati 99.742 tamponi (ieri 60.241); 2.677 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,68% (ieri 3,74%). Ricoverati con sintomi 3.625 (+138); terapie intensive -4 (319). Nuovi casi soprattutto in: Campania 395; Lombardia 350; Lazio 275; Piemonte 259; Toscana 209; Sicilia 198; Veneto 189; Emilia Romagna 172; Liguria 170; Puglia 106; Sardegna 63. In Lombardia curva +0,32 (ieri +0,23%) con 16.020 tamponi (ieri 8.075) e 350 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,18% (ieri 3,10%); 108.666 contagiati totali; ricoverati +15 (320); terapie intensive -1 (40); 0 decessi (16.973). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 6è +0,81% (ieri +0,69%) con 330.263 contagiati totali, 234.099 dimissioni/guarigioni (+1.418) e 36.030 deceduti (+28); 60.134 infezioni in corso (+1.231). Elaborati 99.742 tamponi (ieri 60.241); 2.677 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,68% (ieri 3,74%). Ricoverati con sintomi 3.625 (+138); terapie intensive -4 (319). Nuovi casi soprattutto in: Campania 395; Lombardia 350; Lazio 275; Piemonte 259; Toscana 209; Sicilia 198; Veneto 189; Emilia Romagna 172; Liguria 170; Puglia 106; Sardegna 63. In Lombardia curva +0,32 (ieri +0,23%) con 16.020 tamponi (ieri 8.075) e 350 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,18% (ieri 3,10%); 108.666 contagiati totali; ricoverati +15 (320); terapie intensive -1 (40); 0 decessi (16.973). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

