Boldrini | “Solidarietà alle leghiste | ma questa campagna sessista ha mandanti politici | da loro niente lezioni”

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Non mi sottraggo dal dare la mia solidarietà alle donne vittime di sessismo e misoginia. Il linguaggio violento che ha come bersaglio le donne per me è intollerabile. Lo dico consapevole di quanto queste offese e questa violenza facciano male a chi le subisce, ma anche alla democrazia e alla qualità del dibattito pubblico. So cosa voglia dire, avendolo vissuto in modo diretto”. Così la deputata Laura Boldrini risponde, sentita dall’agenzia Dire, in merito alla prima pagina del quotidiano ‘Libero’ dal titolo ‘Gravi minacce alle leghiste’ in cui venivano riportati post del tipo ‘Ti stupro’, ‘Hai la merda nel cervello’ o ‘devi morire’ e si accusavano ‘le femministe di tacere’.