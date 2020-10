Bloccati dal maltempo in Francia, 40 italiani sono stati ignorati per 7 ore dalle autorità locali: i pompieri sconfinano per salvarli (Di martedì 6 ottobre 2020) 40 italiani Bloccati dal maltempo ignorati per 7 ore dai soccorritori francesi Per circa 7 ore, 40 italiani, Bloccati dal maltempo sul versante francese delle Alpi marittime, sono stati letteralmente ignorati dalle autorità francesi: a salvarli sono stati i soccorritori italiani, i quali sono stati costretti a “sconfinare” per portare in salvo i connazionali. La vicenda risale a domenica 4 ottobre quando un’ondata di maltempo si è abbattuta nel Nord Italia con pesanti ripercussioni anche al di là del confine dove, secondo quanto raccontato ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) 40dalper 7 ore dai soccorritori francesi Per circa 7 ore, 40dalsul versante francese delle Alpi marittime,letteralmenteautorità francesi: ai soccorritori, i qualicostretti a “sconfinare” per portare in salvo i connazionali. La vicenda risale a domenica 4 ottobre quando un’ondata disi è abbattuta nel Nord Italia con pesanti ripercussioni anche al di là del confine dove, secondo quanto raccontato ...

kooklilmochi : Ho praticamente collo e schiena bloccati e sto morendo dal dolore bcs appena mi muovo urlo?? Ma tutto okay a casa bro? 24 feeling 60??? - infoitinterno : La storia dei soccorsi francesi che hanno ignorato 40 italiani bloccati dal maltempo - policy_hunter01 : @Marco02839896 @matteosalvinimi …e che peggiorano le condizioni di esseri umani. Se I migranti strano sulla terra f… - ydrva : cioè si parla di personaggi bloccati per realizzare le stagioni ma non mi sembra abbiamo mai frenato dal poter fare… - EnricoBorghi1 : RT @zani83: @EnricoBorghi1 ha ragione. La scorsa primavera le istituzioni sono state sorprese dal Covid Ma ad oggi non è da escludersi che… -