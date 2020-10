Blitz dei carabinieri tra Caserta e Piacenza: chiusa cantina e sequestrato spumante (Di mercoledì 7 ottobre 2020) chiusa una cantina in provincia di Caserta e sequestrate 738 bottiglie di spumante e vino rosso in provincia di Piacenza. Sono gli esiti più eclatanti dell’ultima tornata di operazioni dei carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare guidati dal comandante colonnello Luigi Cortellessa, insieme ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale con le stazioni dei Gruppi carabinieri forestali. I Blitz hanno interessato 170 aziende del settore agroalimentare operanti sul territorio nazionale, non solo nell’ambito della produzione di vino. Vige comunque il massimo riserbo sui nomi delle due cantine finite nel mirino del Rac. Come riferiscono gli inquirenti a WineMag.it, la cantina campana era ... Leggi su winemag (Di mercoledì 7 ottobre 2020)unain provincia die sequestrate 738 bottiglie die vino rosso in provincia di. Sono gli esiti più eclatanti dell’ultima tornata di operazioni deidel Nucleo Tutela Agroalimentare guidati dal comandante colonnello Luigi Cortellessa, insieme ai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale con le stazioni dei Gruppiforestali. Ihanno interessato 170 aziende del settore agroalimentare operanti sul territorio nazionale, non solo nell’ambito della produzione di vino. Vige comunque il massimo riserbo sui nomi delle due cantine finite nel mirino del Rac. Come riferiscono gli inquirenti a WineMag.it, lacampana era ...

