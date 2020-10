(Di martedì 6 ottobre 2020), l'atteso cinecomic con, risulta adesso privo di data di uscita nel listino, tutto a causa degli slittamenti delle principali uscite.. ha rimosso l'uscita, pellicola interpretata dalla stara seguito dei ritardi a catena nelle principali uscite anticipatislittamento di Dune. Per i fan diquesta non è necessariamente una notizia negativa. per il momento il cinecomic DC risulta privo di data, scelta dovuta alle incertezze generate dall'attuale emergenza sanitaria, ma è ovvio che il ...

clikservernet : Black Adam: Warner Bros. rimuove il film con Dwayne Johnson dallo schedule - Black___Adam : @lageloni Pensa davvero che uno straccetto targato FCA o PRC le salvi la vita? Ma davvero? La tragedia mondiale ev… - Black___Adam : @MoriMrc @CarboniStelvio @MinutemanItaly Pessimo non direi, il dollaro é bassissimo nonostante tutto. - Black___Adam : Una museruola targata FCA vi salva la vita? Uno straccetto da pochi centesimi? Ma davvero #Covidiots ? - Black___Adam : @mauriziofabi99 Abbiamo accettato gli esodati... Solo perché erano pochi... Cioè gli esodati!!! In troppi vivacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Adam

Everyeye Cinema

Tra questi Matrix 4, Dune, The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! 2. Anche se i cinema hanno riaperto in molti luoghi del mondo, come da noi, in tutta sicurezza, le grandi distribuzioni americane ...La Warner insieme alla decisione di posticipare tutti i suoi cinecomic più attesi ha rimandato il film con The Rock a data da destinarsi.