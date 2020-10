Biden: 'Sono morti oltre 200mila americani, Trump ne è responsabile' (Di martedì 6 ottobre 2020) "oltre 200mila americani Sono morti, 50mila vengono contagiati ogni giorno, mille al giorno muoiono. Questa è un'emergenza nazionale. Il presidente dovrebbe assumersene la responsabilità". Così il ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) ", 50mila vengono contagiati ogni giorno, mille al giorno muoiono. Questa; un'emergenza nazionale. Il presidente dovrebbe assumersene la responsabilità". Così il ...

