Berlino sull'avvelenamento di Navalny: "Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze" (Di martedì 6 ottobre 2020) Berlino annuncia che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) ha confermato l’Utilizzo di un agente nervino, del gruppo Novichok, di provenienza sovietica come mezzo di avvelenamento rifilato all’oppositore russo Alexei Navalny. Per questo, il governo tedesco attraverso il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, “rinnova larichiesta alla Russia di chiarire l’accaduto”. Sui prossimi passi da fare il consiglio esecutivo dell’Opac si consulterà con i partner europei”. “Ogni uso di armi chimiche”, si legge nella nota, ”è un precedente gravoso che non può restare senza conseguenze”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020)annuncia che l’Organizzazione per la proibizione(OPAC) ha confermato l’di un agente nervino, del gruppo Novichok, di provenienza sovietica come mezzo dirifilato all’oppositore russo Alexei. Per questo, il governo tedesco attraverso il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, “rinnova larichiesta alla Russia di chiarire l’accaduto”. Sui prossimi passi da fare il consiglio esecutivo dell’Opac si consulterà con i partner europei”. “Ogni uso di”, si legge nella nota, ”è un precedente gravoso che non può restare senza”.

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Berlino sull'avvelenamento di Navalny: 'Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze' - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Berlino sull'avvelenamento di Navalny: 'Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze' - HuffPostItalia : Berlino sull'avvelenamento di Navalny: 'Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze' - AnnickQuemper : RT @SalvatoreMirag7: La situazione dei contaggi a Berlino preoccupa non poco, il Senato sta discutendo in questo momento sull´adozione di q… - SalvatoreMirag7 : La situazione dei contaggi a Berlino preoccupa non poco, il Senato sta discutendo in questo momento sull´adozione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino sull Berlino sull'avvelenamento di Navalny: "Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze" L'HuffPost PFW: Il cielo sopra Vuitton

Wim Wenders e i suoi angeli. Immortalati in quelle immagini de Il cielo sopra Berlino che scorrono virtualmente sulle pareti de La Samaritaine, in una magia digitale creata da Nicolas Ghesquière per ...

Berlino sull'avvelenamento di Navalny: "Utilizzo delle armi chimiche avrà conseguenze"

Berlino annuncia che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) ha confermato l’utilizzo di un agente nervino, del gruppo Novichok, di provenienza sovietica come mezzo di ...

Wim Wenders e i suoi angeli. Immortalati in quelle immagini de Il cielo sopra Berlino che scorrono virtualmente sulle pareti de La Samaritaine, in una magia digitale creata da Nicolas Ghesquière per ...Berlino annuncia che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) ha confermato l’utilizzo di un agente nervino, del gruppo Novichok, di provenienza sovietica come mezzo di ...