Benevento | sequestrati 100kg di pesce privo di tracciabilità e sanzioni da 3mila euro

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito di controlli nel settore agroalimentare con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti ittici, i militari del N.I.P.A.A.F, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA), nel fine settimana scorso hanno accertato, sia presso pescherie che mercati rionali della area Beneventana inadempienze relative all’assenza di documenti appropriati validi ai fini della tracciabilità dei prodotti ittici posti in vendita. Sono state elevateamministrative per un importo pari ad3.000 e sottoposti a sequestro amministrativo circa Kg.100 di prodotti ittici sia freschi che congelati. L'articolodi ...

