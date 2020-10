Benevento, il mercato dei sogni: tutti i campioni “passati” per il Sannio (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il tempo è scaduto. Il gong è suonato alle ore 20 di ieri. Il calciomercato si è ufficialmente chiuso e adesso, fatta eccezione per gli svincolati, si andrà avanti con questi organici fino a gennaio. La ridda di voci si è esaurita, quel che è fatto è fatto e per il Benevento la conta degli acquisti parla di sette volti nuovi a disposizione di Inzaghi. Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, tuttavia, il totale sarebbe dovuto essere molto più elevato. Di nomi la Strega se ne è visti accostare a bizzeffe, tanto da potersi divertire a costruire almeno cinque diverse formazioni. L’unico comune denominatore tra tutti gli ipotetici undici giallorossi sarebbe il portiere, perché Inzaghi e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Il tempo è scaduto. Il gong è suonato alle ore 20 di ieri. Il calciosi è ufficialmente chiuso e adesso, fatta eccezione per gli svincolati, si andrà avanti con questi organici fino a gennaio. La ridda di voci si è esaurita, quel che è fatto è fatto e per illa conta degli acquisti parla di sette volti nuovi a disposizione di Inzaghi. Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, tuttavia, il totale sarebbe dovuto essere molto più elevato. Di nomi la Strega se ne è visti accostare a bizzeffe, tanto da potersi divertire a costruire almeno cinque diverse formazioni. L’unico comune denominatore tragli ipotetici undici giallorossi sarebbe il portiere, perché Inzaghi e ...

