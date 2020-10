«Bella Storia»: Fedez e Chiara Ferragni come non li avete mai visti (Di martedì 6 ottobre 2020) Li abbiamo visti in tante salse, ma mai in versione anni Ottanta. Nel video ufficiale di Bella Storia, il suo nuovo singolo, Fedez decide di coinvolgere la moglie Chiara Ferragni per dar vita a un progetto nuovo, fresco, psichedelico, che li vede per la prima volta insieme dopo l’annuncio della sua seconda gravidanza. Con i capelli fucsia lui e i capelli mori e ricci lei, i Ferragnaz ci riportano indietro a un tempo in cui a farla da padrone erano i costumi di paillettes e i capelli cotonati, i neon dai colori fluo e le motociclette roboanti. https://www.youtube.com/watch?v=bDAWn_q90dM Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Li abbiamo visti in tante salse, ma mai in versione anni Ottanta. Nel video ufficiale di Bella Storia, il suo nuovo singolo, Fedez decide di coinvolgere la moglie Chiara Ferragni per dar vita a un progetto nuovo, fresco, psichedelico, che li vede per la prima volta insieme dopo l’annuncio della sua seconda gravidanza. Con i capelli fucsia lui e i capelli mori e ricci lei, i Ferragnaz ci riportano indietro a un tempo in cui a farla da padrone erano i costumi di paillettes e i capelli cotonati, i neon dai colori fluo e le motociclette roboanti. https://www.youtube.com/watch?v=bDAWn_q90dM

