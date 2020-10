Beautiful anticipazioni: Hope rivuole Beth ma Steffy non è d’accordo (Di martedì 6 ottobre 2020) Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che potrebbe accadere a Los Angeles dopo che la verità sulla piccola Beth è venuta alla luce. Una verità che sta sconvolgendo anche la vita di persone che mai si sarebbero immaginate qualcosa di simile. Ad esempio Steffy: ha adottato la piccola Phoebe e da mesi si prende cura di lei come se fosse sua madre. La bambina e la sua Kelly stanno vivendo insieme come se fossero sorelle e non riesce a credere che adesso questo potrebbe cambiare. Ma chiaramente se Phoebe è davvero Beth, lei non ha nessun diritto sulla bambina. Ma che cosa si farà adesso e che cosa dice la legge in merito? Hope non ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Che cosa succederà nella prossima puntata diin onda il 7 ottobre 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con leche ci rivelano quello che potrebbe accadere a Los Angeles dopo che la verità sulla piccolaè venuta alla luce. Una verità che sta sconvolgendo anche la vita di persone che mai si sarebbero immaginate qualcosa di simile. Ad esempio: ha adottato la piccola Phoebe e da mesi si prende cura di lei come se fosse sua madre. La bambina e la sua Kelly stanno vivendo insieme come se fossero sorelle e non riesce a credere che adesso questo potrebbe cambiare. Ma chiaramente se Phoebe è davvero, lei non ha nessun diritto sulla bambina. Ma che cosa si farà adesso e che cosa dice la legge in merito?non ha ...

