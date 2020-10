Basta feti sepolti senza consenso: la proposta di legge dei consiglieri del Lazio (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “In queste ore con Alessandro Capriccioli e altre colleghe e colleghi consiglieri abbiamo depositato una proposta di legge regionale sulla ‘sepoltura dei feti’. È una legge scarna, in cui diciamo una cosa semplice e per noi inappellabile: in nessun modo – nessuno – qualcuno o qualcosa si puo’ sostituire alle decisioni della donna che ha subito un aborto terapeutico. È lei che deve decidere dell’eventuale sepoltura: se vuole procedere, e nel farlo come – nome, codice, eventuali simboli – tutto”. Cosi’ su Facebook la consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “In queste ore con Alessandro Capriccioli e altre colleghe e colleghi consiglieri abbiamo depositato una proposta di legge regionale sulla ‘sepoltura dei feti’. È una legge scarna, in cui diciamo una cosa semplice e per noi inappellabile: in nessun modo – nessuno – qualcuno o qualcosa si puo’ sostituire alle decisioni della donna che ha subito un aborto terapeutico. È lei che deve decidere dell’eventuale sepoltura: se vuole procedere, e nel farlo come – nome, codice, eventuali simboli – tutto”. Cosi’ su Facebook la consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni.

