Bassetti contro il nuovo Dpcm | «L’obbligo di mascherine in tutta Italia è sbagliato | così come lo era il lockdown»

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)L'obbligo di indossare le mascherine su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra le varie situazioni locali, è un errore secondo l'infettivologo Matteo Bassetti. In un post su Facebook il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova critica la decisione presa dal governo con il nuovo Dpcm perché secondo lui ripete un errore già fatto in passato con il lockdown appena scoppiata l'epidemia di Coronavirus. Bassetti considera sbagliato obbligare l'uso delle mascherine all'aperto, senza che venga considerata la differenza di circolazione del virus tra una zona e un'altra.

