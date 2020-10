Baselice | detenzione ai fini di spaccio | in manette 21enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La notte scorsa i Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto un ventunenne locale peral fine didi sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo e mirato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dellodi sostanze stupefacenti i militari hanno controllato, in una località isolata di Foiano di Val Fortore, un’autovettura a bordo della quale erano tre giovani, l’arrestato e due ragazzi ventiduenni del beneventano. All’esito della perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenuti e sequestrati circa 30 gr. di marijuana, due tritaerba ed una confezione di cartine e filtri, ...