Banca d’Italia | Visco | risposta alla crisi forte | la ripresa sarà graduale

(Teleborsa) – È un giudizio tutto sommato positivo quello espresso dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, oggi nel nel corso dell'evento "Made in Italy: the Restart" del Sole 24 Ore e Financial Times" sulla risposte economiche alla crisi da Coronavirus. A partire dalle misure fiscali dei Governi. "Hanno sicuramente alleviato grandemente i problemi delle imprese e degli individui molto colpiti dalla crisi, una crisi straordinaria, non solo in Italia. La risposta è stata omogenea in tutti i paesi", ha sottolineato il Ignazio Visco. "Ovviamente come controparte c'è l'aumento dei disavanzi e dei debiti, quindi in prospettiva noi vediamo un ...

