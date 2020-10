Baby rapinatore al Gip | “Mai puntato la pistola”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha detto di non aver visto la paletta degli agenti della Squadra Mobile e di non aver sentito l’Alt della polizia, poi ha sentito i colpi di pistola. Ha ammesso la rapina Ciro De Tommaso, 18 anni, figlio del più noto Gennaro detto ‘a carogna’, in carcere dopo la rapina di domenica scorsa che ha provocato la morte del suo complice, il 17enne Luigi Caiafa. Rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip di Napoli e ai due pm titolari dell’indagine Ciro De Tommaso ha riferito di non aver maila pistola “scenica”, priva del tappo rosso di riconoscimento, contro i due agenti della Squadra Mobile intervenuti quella tragica notte in via Duomo. L'articoloal Gip: “Maila pistola” proviene da ...