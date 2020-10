Azzolina come Boldrini: “Nei libri di testo basta con gli stereotipi di genere”. Così salva la scuola… (Di martedì 6 ottobre 2020) Lucia Azzolina come Laura Boldrini. Dichiara guerra agli stereotipi di genere nei libri di testo. Bando alle illustrazioni che fanno vedere una mamma in cucina e un papà al lavoro. come se la scuola non avesse ben altri problemi: aule fatiscenti, docenti che non ci sono, sostegno avviato in ritardo, per non parlare dei banchi monoposto di cui molte scuole sono ancora in attesa. Il ministero vigila sui libri di testo “E’ uno stereotipo tristissimo – dice Azzolina – il ministero ha fatto degli accertamenti, sentendo gli editori, e credo che sono stereotipi che devono essere superati”. Lucia Azzolina lo ha detto ospite di ‘Nemmeno con un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) LuciaLaura. Dichiara guerra aglidi genere neidi. Bando alle illustrazioni che fanno vedere una mamma in cucina e un papà al lavoro.se la scuola non avesse ben altri problemi: aule fatiscenti, docenti che non ci sono, sostegno avviato in ritardo, per non parlare dei banchi monoposto di cui molte scuole sono ancora in attesa. Il ministero vigila suidi“E’ uno stereotipo tristissimo – dice– il ministero ha fatto degli accertamenti, sentendo gli editori, e credo che sonoche devono essere superati”. Lucialo ha detto ospite di ‘Nemmeno con un ...

