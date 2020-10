Avellino, Di Somma svela: “Fella? Lo voleva il Palermo, ma il ragazzo ha preferito noi”. E sulla sfida al Barbera… (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Giuseppe Fella è un nuovo giocatore dell'Avellino.Il club campano ha comunicato di aver acquisito dalla Salernitana, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1993, che tra i professionisti vanta 118 presenze e 36 reti. Una trattativa nata proprio ieri mattina, con il giocatore che era finito anche nel mirino del Palermo. A svelarlo è stato il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, intervenuto ai microfoni di 'Prima tivvù'."Abbiamo completato l'organico con due profili importanti. Errico è da sempre un mio pallino, un calciatore che mi piace molto. L'affare Fella invece è nato questa mattina parlando con il suo agente. Lo voleva il Palermo, ma ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, l'ufficialità: Giuseppe Fella è un nuovo giocatore dell'.Il club campano ha comunicato di aver acquisito dalla Salernitana, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1993, che tra i professionisti vanta 118 presenze e 36 reti. Una trattativa nata proprio ieri mattina, con il giocatore che era finito anche nel mirino del. Arlo è stato il direttore sportivo dell', Salvatore Di, intervenuto ai microfoni di 'Prima tivvù'."Abbiamo completato l'organico con due profili importanti. Errico è da sempre un mio pallino, un calciatore che mi piace molto. L'affare Fella invece è nato questa mattina parlando con il suo agente. Loil, ma ...

