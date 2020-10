Atalanta, si lavora al rinnovo di Gomez: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Atalanta lavoro al rinnovo di contratto del Papu Gomez, pronta un’offerta sino al 2024. Gli ultimi aggiornamenti. L’Atalanta è pronta a rinnovare il contratto del Papu Gomez, riferisce Tuttomercatoweb. La dirigenza nerazzurra, infatti, nelle prossime settimane incontrerà gli agenti del giocatore per prolungare il contratto sino al 2024. Gomez, autore di quattro gol nelle prime tre giornate di campionato, nel corso dell’ultima sessione di mercato aveva rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) L’lavoro aldi contratto del Papu, pronta un’offerta sino al 2024. Gli. L’è pronta a rinnovare il contratto del Papu, riferisce Tuttomercatoweb. La dirigenza nerazzurra, infatti, nelle prossime settimane incontrerà gli agenti del giocatore per prolungare il contratto sino al 2024., autore di quattro gol nelle prime tre giornate di campionato, nel corso dell’ultima sessione di mercato aveva rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita. Leggi su Calcionews24.com

L’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini è più che mai ... motivo per cui il presidente Antonio Percassi si sarebbe già messo a lavoro per aumentare lo stipendio del trequartista, in formissima in ...

Il classe 2002 (18 anni) sarà un giocatore dei Red Devils una volta perfezionate le visite mediche e i permessi di lavoro ...

