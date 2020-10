Atalanta, lesione al tendine rotuleo per Caldara (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattia Caldara si è procurato la lesione del tendine rotuleo sinistro La sfortuna non sembra voler abbandonare Mattia Caldara. Dopo il ritorno all’Atalanta, il difensore aveva ritrovato le prestazioni di un tempo ma adesso è caduto vittima dell’ennesimo infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Caldara si è procurato la lesione del tendine rotuleo sinistro che dovrebbe restare fermo per due o tre mesi. Nella giornata di domani deciderà quando operarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Mattiasi è procurato ladelsinistro La sfortuna non sembra voler abbandonare Mattia. Dopo il ritorno all’, il difensore aveva ritrovato le prestazioni di un tempo ma adesso è caduto vittima dell’ennesimo infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,si è procurato ladelsinistro che dovrebbe restare fermo per due o tre mesi. Nella giornata di domani deciderà quando operarsi. Leggi su Calcionews24.com

