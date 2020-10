Associazioni: "Covid dà scacco alla cura delle malattie croniche" (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - La pandemia da Covid-19 sta mettendo sotto scacco importanti malattie croniche, con l'interruzione brusca di alcune terapie farmacologiche, soprattutto quelle di patologie asintomatiche e preventive. Riduzioni molto marcate in termini assoluti, fino a raggiungere anche il 40% o forti diminuzioni di prescrizioni per pazienti di nuova diagnosi fino ad arrivare all'85% in alcuni casi. E dopo la fine del lockdown non si sono visti segnali decisi di ripresa. E' quanto denunciano alcune fondazioni e Associazioni di pazienti che chiedono alle istituzioni, dall'Aifa alle Regioni, di ascoltare la voce dei malati. La Fondazione italiana per il cuore, La Fondazione Giovanni Lorenzini, la Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell'osso (Firmo), l'Associazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - La pandemia da-19 sta mettendo sottoimportanti, con l'interruzione brusca di alcune terapie farmacologiche, soprattutto quelle di patologie asintomatiche e preventive. Riduzioni molto marcate in termini assoluti, fino a raggiungere anche il 40% o forti diminuzioni di prescrizioni per pazienti di nuova diagnosi fino ad arrivare all'85% in alcuni casi. E dopo la fine del lockdown non si sono visti segnali decisi di ripresa. E' quanto denunciano alcune fondazioni edi pazienti che chiedono alle istituzioni, dall'Aifa alle Regioni, di ascoltare la voce dei malati. La Fondazione italiana per il cuore, La Fondazione Giovanni Lorenzini, la Fondazione italiana ricerca sulledell'osso (Firmo), l'Associazione ...

"Con l'emergenza Covid-19 la modalità di distribuzione diretta ospedaliera è diventata fonte di numerose problematiche - denunciano ancora le associazioni - limitando l'accesso alle terapie. Si è data ...

"Con l'emergenza Covid-19 la modalità di distribuzione diretta ospedaliera è diventata fonte di numerose problematiche - denunciano ancora le associazioni - limitando l'accesso alle terapie. Si è data ...