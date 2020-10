Assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2020 per le ricerche svolte con i telescopi dell’ESO sul buco nero supermassiccio della Via Lattea (Di martedì 6 ottobre 2020) Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno ricevuto congiuntamente il Premio Nobel per la Fisica 2020 per il loro lavoro sul buco nero supermassiccio, Sagittario A*, al centro della nostra galassia. Genzel, direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germania, e il suo gruppo di lavoro hanno condotto osservazioni di Sagittario A* per quasi 30 anni, utilizzando numerosi strumenti installati sui telescopi dell’ESO (European Southern Observatory). Genzel condivide metà del Premio con Ghez, professoressa presso l’Università della California, Los Angeles negli Stati Uniti, “per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno ricevuto congiuntamente ilper laper il loro lavoro sul, Sagittario A*, al centronostra galassia. Genzel, direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germania, e il suo gruppo di lavoro hanno condotto osservazioni di Sagittario A* per quasi 30 anni, utilizzando numerosi strumenti installati suidell’ESO (European Southern Observatory). Genzel condivide metà delcon Ghez, professoressa presso l’UniversitàCalifornia, Los Angeles negli Stati Uniti, “per la scoperta di un oggetto compattoal centro ...

