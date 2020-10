Ascolti tv 5 ottobre: cresce il Grande Fratello Vip, Matano batte la d’Urso (Di martedì 6 ottobre 2020) Ascolti tv in crescita per il Grande Fratello Vip. La puntata in onda lunedì 5 ottobre 2020 ha registrato 3.390.000 con il 20.56%. Il reality show di Alfonso Signorini è riuscito a difendersi da Io ti cercherò con Alessandro Gassmann. La nuova fiction di Rai Uno ha appassionato 5.159.000 e il 20.15% nel primo episodio … L'articolo Ascolti tv 5 ottobre: cresce il Grande Fratello Vip, Matano batte la d’Urso proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 ottobre 2020)tv in crescita per ilVip. La puntata in onda lunedì 52020 ha registrato 3.390.000 con il 20.56%. Il reality show di Alfonso Signorini è riuscito a difendersi da Io ti cercherò con Alessandro Gassmann. La nuova fiction di Rai Uno ha appassionato 5.159.000 e il 20.15% nel primo episodio … L'articolotv 5ilVip,la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Annamar56834309 : RT @azzurroneve: Quando l’alba ti sussurra buongiorno. E tu ascolti. Incantata.?? My Dolomiti ?? 6 ottobre 2020 - EttoreBaita : RT @azzurroneve: Quando l’alba ti sussurra buongiorno. E tu ascolti. Incantata.?? My Dolomiti ?? 6 ottobre 2020 - aldoceccarelli : RT @azzurroneve: Quando l’alba ti sussurra buongiorno. E tu ascolti. Incantata.?? My Dolomiti ?? 6 ottobre 2020 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #5ottobre ? - lid_rnl : RT @GassmanGassmann: Ascolti tv 5 ottobre 2020: Gassmann stravince su Signorini | TvZoom ?????????? -