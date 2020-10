Arresti e perquisizioni a Montesacro, Primavalle, Portuense, Casalotti e a Fiumicino: tutti i particolari (Di martedì 6 ottobre 2020) Emergono i particolari riguardo l’operazione congiunta condotta questa mattina all’alba da Polizia di Stato e Polizia Locale. Gli investigatori del commissariato della Polizia di Stato Fidene, in stretta collaborazione con personale del III Gruppo “Nomentano” della Polizia Locale Roma Capitale, hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine denominata “Operazione Stanley”, coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Lucia Lotti. Spaccio di cocaina, hashish e marijuana L’attività, iniziata nel 2018 e proseguita ininterrottamente fino a metà dell’ anno 2019, ha permesso di sgominare diversi gruppi criminali operanti nella Capitale, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, come cocaina, hashish e marijuana. La laboriosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Emergono iriguardo l’operazione congiunta condotta questa mattina all’alba da Polizia di Stato e Polizia Locale. Gli investigatori del commissariato della Polizia di Stato Fidene, in stretta collaborazione con personale del III Gruppo “Nomentano” della Polizia Locale Roma Capitale, hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine denominata “Operazione Stanley”, coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Lucia Lotti. Spaccio di cocaina, hashish e marijuana L’attività, iniziata nel 2018 e proseguita ininterrottamente fino a metà dell’ anno 2019, ha permesso di sgominare diversi gruppi criminali operanti nella Capitale, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, come cocaina, hashish e marijuana. La laboriosa ...

