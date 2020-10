Arrestato l'inventore degli antivirus McAfee, sulle tasse diceva: 'Sono illegali'. Rischia 30 anni di carcere (Di martedì 6 ottobre 2020) John McAfee, inventore dell' antivirus per computer e fondatore dell'omonima azienda di software, è stato Arrestato in Spagna su richiesta delle autorità Usa, che lo accusano di evasione fiscale. ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Johndell'per computer e fondatore dell'omonima azienda di software, è statoin Spagna su richiesta delle autorità Usa, che lo accusano di evasione fiscale. ...

