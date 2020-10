Arrestato in Spagna John McAfee. E’ accusato di evasione fiscale negli Usa (Di martedì 6 ottobre 2020) John McAfee Arrestato in Spagna. Il re degli Antivirus è accusato di evasione fiscale negli Stati Uniti. BARCELLONA (Spagna) – John McAfee Arrestato in Spagna. Come riportato da La Stampa, il re degli Antivirus è stato fermato all’aeroporto di Barcellona mentre si stava imbarcando per Istanbul con un passaporto britannico. L’uomo è accusato di evasione fiscale negli Stati Uniti e, nelle prossime ore, potrebbe essere estradato per il lungo procedimento giudiziario. Il settantacinquenne rischia fino a cinque anni di detenzione. John ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)in. Il re degli Antivirus èdiStati Uniti. BARCELLONA () –in. Come riportato da La Stampa, il re degli Antivirus è stato fermato all’aeroporto di Barcellona mentre si stava imbarcando per Istanbul con un passaporto britannico. L’uomo èdiStati Uniti e, nelle prossime ore, potrebbe essere estradato per il lungo procedimento giudiziario. Il settantacinquenne rischia fino a cinque anni di detenzione....

repubblica : Evasione fiscale, arrestato in Spagna il re degli antivirus McAfee [aggiornamento delle 12:48] - NewsMondo1 : Arrestato in Spagna John McAfee. E’ accusato di evasione fiscale negli Usa - ClaudioAgos : RT @DeSantis1948: Spagna: John McAfee, inventore dell’anti-virus, arrestato per evasione fiscale. Rischia fino a 30 anni - valentinadigrav : RT @repubblica: Evasione fiscale, arrestato in Spagna il re degli antivirus McAfee [aggiornamento delle 17:12] - MrEfis79 : RT @repubblica: Evasione fiscale, arrestato in Spagna il re degli antivirus McAfee [aggiornamento delle 17:12] -