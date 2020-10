Arisa:"Per anni mi sono sentita sbagliata. Basta filtri, amiamoci per quello che siamo" (Di martedì 6 ottobre 2020) “Basta filtri, amiamoci per quello che siamo”. È questo il messaggio lanciato da Arisa, che sui social pubblica una foto senza filtri e confessa: “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale”.Nel post, la cantante prosegue la sua confessione: “Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “perche”. È questo il messaggio lanciato da, che sui social pubblica una foto senzae confessa: “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale”.Nel post, la cantante prosegue la sua confessione: “Mi spiego meglio: negli ultimila paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici esteticidiventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia ...

“Basta filtri, amiamoci per quello che siamo”. È questo il messaggio lanciato da Arisa, che sui social pubblica una foto senza filtri e confessa: “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso ...

Arisa si mostra sui social senza filtri e senza trucco e lancia un messaggio a tutte le donne: "Amiamoci per ciò che siamo".

