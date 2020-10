Arisa | si mostra al naturale senza alcuna traccia di filtri | “Amiamoci per quello che siamo”

Ultime Notizie dalla rete : Arisa mostra

Arisa si mostra con uno scatto senza trucco sui social. Il suo è un inno ad accettarsi per quello che si è: "Amiamoci per quello che siamo. Siamo vita".Arisa spiazza tutti mostrandosi senza trucco e con un nuovissimo look. Poi fa un'importante riflessione sulle donne e sull'accettarsi ...Senza trucco, la cantante, su Instagram, si abbandona a un lungo sfogo personale fatto di confessioni e una maturata consapevolezza: il ritrovato amore per se stessa, per il proprio aspetto e anche im ...