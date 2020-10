Arisa senza trucco e il messaggio #bodypositive: «Amiamoci per quello che siamo» (Di martedì 6 ottobre 2020) «Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri». È un vero fiume in piena Arisa che, su Instagram, poche ore fa, si è abbandonata a uno sfogo personale fatto di confessioni e ammissioni, ma soprattutto di una nuova consapevolezza. Quella di essere finalmente stessa, senza trucchi e senza inganni, ma con i propri difetti e imperfezioni che per tanto tempo, come lei stessa ha scritto, ha cercato di camuffare e nascondere. «Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro» si legge nel post. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) «Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri». È un vero fiume in piena Arisa che, su Instagram, poche ore fa, si è abbandonata a uno sfogo personale fatto di confessioni e ammissioni, ma soprattutto di una nuova consapevolezza. Quella di essere finalmente stessa, senza trucchi e senza inganni, ma con i propri difetti e imperfezioni che per tanto tempo, come lei stessa ha scritto, ha cercato di camuffare e nascondere. «Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro» si legge nel post.

odierna_aniello : @ARISA_OFFICIAL Come si è. Non cambiare mai,senza sorrisi forzati,come si nasce,come ci ha creato Dio. - fr4nc15_93 : @ARISA_OFFICIAL Meglio senza ?? - RicMenchetti : Ottima decisione. Anche perché #Arisa è molto più carina senza filtri. E poi adoravo caschetto ed occhialoni - _DAGOSPIA_ : ARISA SENZA FILTRI E SOPRATTUTTO SENZA FILLER - ''QUESTA È LA PRIMA FOTO CON LA MIA FACCIA ORIGINALE… - zazoomblog : Arisa su Instagram senza trucco e con il nuovo look: “Basta filtri amiamoci per quello che siamo” - #Arisa… -