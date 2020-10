Arisa | “Ecco il mio volto senza filtri | basta paure Amiamoci per quello che siamo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia.. Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiagavo a scrutare i difetti sul mioe a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. – lo scrivesul proprio profilo Instagram – Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più.Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali ...